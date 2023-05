Imperia, peculato: si è aperto il processo contro commercialista di Sanremo

Imperia. E’ accusato di essersi trattenuto circa 1,3 milioni nell’ambito di incarichi conferitigli dal tribunale di Imperia, come curatore fallimentare e delegato alla vendita in esecuzioni immobiliari: si è aperto stamane, davanti al tribunale collegiale di Imperia, presieduto da Carlo Alberto Indellicati, il processo per peculato che vede sul banco degli imputati il commercialista di Sanremo Mauro Amoretti, 82 anni.

Nel corso dell’udienza, si sono costituite quattro parti civili e sono stati ascoltati come testi i tre giudici civili Maria Teresa De Sanctis, Martina Badano e Laura Serra.

