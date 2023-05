“La città che vorrei”, incontro e confronto con Renzo Guccinelli e i suoi candidati

Mercoledì 3 Maggio alle ore 18,00 presso il point elettorale di Piazza Luni, la lista civica “Guccinelli sindaco” organizza un incontro-confronto aperto a tutti sul tema “La città che vorrei”, ripristinando, di fatto, una funzionalità della politica che è quella dell’ascolto, a cui deve seguire un confronto.

“Sarzana necessita di una svolta rapida – si legge in una nota – che non lasci indietro nessuno, né cittadini, né attività, né fruitori della città stessa. Questa svolta si mette in atto se condivisione ed inclusione diventano le basi di ogni progetto. Tratteremo molte tematiche, dal turismo al commercio, dalla mobilità alla vivibilità della nostra città, tematiche che implicano forte attenzione su molti aspetti, dal decoro urbano, alla cultura, all’ambiente, alla transizione energetica, alle barriere architettoniche, allo sport”. All’iniziativa parteciperanno assieme al candidato sindaco Renzo Guccinelli anche i candidati delle sue liste.

