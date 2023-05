La fontana gioca, appuntamento per grandi e piccoli in Piazza Brin

L’associazione Prospezia Ciassa Brin in collaborazione con Associazione Tandem, I Ragazzi di Piazza Brin, Pallavolo Don Bosco e con il patrocinio e contributo del Comune della Spezia organizza la seconda edizione di “La fontana gioca”. L’evento avrà luogo il 6 ed il 13 maggio dalle ore 15 alle ore 19 in Piazza Brin alla Spezia.

“Questo come tutti gli altri eventi da noi organizzati è sempre senza scopo di lucro e finalizzato a fare vivere la piazza, farla conoscere nel suo splendore e creare inclusione e collaborazione tra le varie realtà – si legge in una nota degli organizzatori che prosegue -. L’evento sarà rivolto a tutti i bambini, sarà ricco di laboratori: ceramica, fotografia, ballo, sport, etnici, remoergometro, palloncini, ma soprattutto riproporremo i giochi di una volta come il gioco dei tappi, corsa coi sacchi, il tiro alla fune ecc inoltre non mancherà il truccabimbi, .

Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito: Ludoteca Civica, Centro Asso Comune della Spezia, Agapo, Velocior, Arcimboldo Caribbean Dance, Circolo Fantoni, Obiettivo Spezia, Villaggio Giochi di una Volta, Padri e Madri Dominicani, Mondo Aperto, ASC Deportiva Dominicano, Mimo Ramon, Telethon, Centro per le famiglie, Giostra Franchetti. Non perdetevi una bellissima giornata all’aperto, ricca di divertimento. Durante i giochi sarà offerta una piccola merenda”.

