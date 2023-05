L’amaro genovese Camatti nominato miglior amaro del mondo 2023

Genova. A un passo dal centenario, l’amaro Camatti ottiene il titolo di World’s Best Bitter – il Migliore Amaro del Mondo -, assegnato dalla giuria della competizione mondiale World Liqueur Awards. Un riconoscimento che premia la tradizione e sapori dello storico amaro genovese.

Quest’anno infatti l’amaro genovese per eccellenza ha conquistato la giuria agli assaggi, arrivando primo nella categoria degli herbal italiani, per poi raggiungere il podio più alto a livello mondiale. Amaro Camatti ha così ottenuto tre premi: Migliore Liquore alle Erbe d’Italia (Best Italian HERBAL), Migliore Amaro Italiano del Mondo (World’s Best Bitter) e la medaglia d’oro (GOLD) tra gli amari italiani.

