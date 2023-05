Lavagna: incidenti, infortuni e cadute; macchina dei soccorsi superattiva

A parte la lunga lista di interventi per cause mediche, oggi il 118 di Lavagna ha dovuto intervenire, da mezzanotte alle 20, a seguito d una quindicina di incidenti che hanno causato traumi. A parte il pensionato soccorso a San Lorenzo della Costa, alle 12,15 a Paraggi due persone sono state soccorse a seguito di un incidente stradale; intervento del 118 con l’automedica Tango-2, la Croce Bianca di Rapallo e la Verde di Santa Margherita Ligure; i due feriti sono stati trasferiti in codice giallo al pronto soccorso di San Martino. Presente la polizia locale.

Alle 12.50 a Moneglia due persone coinvolte in un incidente e trasferite in codice giallo con ambulanze della Croce Azzurra al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto i carabinieri.

Alle 13.20 circa a Leivi è un 73enne a riportare traumi a seguito di una caduta; soccorso dal 118, viene trasportato in codice rosso al pronto soccorso di San Martino.

