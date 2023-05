Locali di proprietà comunale assegnati a dieci associazioni senza scopo di lucro per svolgere attività sociali

Il Comune della Spezia ha assegnato a dieci associazioni senza scopo di lucro del territorio alcuni locali di proprietà comunale. L’iniziativa, portata avanti dall’assessore al Patrimonio Manuela Gagliardi, si pone l’obiettivo di valorizzare il patrimonio immobiliare comunale e, al contempo, fornire un valido sostegno alle realtà associative no profit. I fondi saranno destinati con l’affidamento in concessione a categorie di soggetti che svolgono attività sociale e rivestono particolare rilevanza rispetto ai bisogni della collettività.

Il sindaco Pierluigi Peracchini dichiara in merito: “Le associazioni svolgono un importante lavoro a favore di tutta la comunità ed è fondamentale che siano sempre sostenute. Quella che presentiamo oggi è un’azione concreta dell’amministrazione per supportare le realtà no profit e le loro attività. Ringrazio l’assessore Gagliardi e gli uffici competenti”.

“Prosegue l’impegno della giunta a compiere azioni di buona amministrazione, attraverso l’utilizzo dei beni pubblici per scopi meritevoli di sostegno – dichiara Gagliardi -. In questo modo non solo sosteniamo le importanti attività sociali svolte dalle associazioni a favore della collettività, ma valorizziamo anche degli spazi che altrimenti rischierebbero l’abbandono. Abbiamo stilato un regolamento, basato sui punteggi e sulla partecipazione di attività che le associazioni svolgono. Noi crediamo che la partecipazione con voi sia preziosissima. Per una parte di queste locazioni abbiamo condotto dei lavori. Speriamo che questi immobili siano utili e il canone, come accordato nel 2018, sarà con riduzione fino all’80 per cento”. La concessione dei locali avrà una durata di sei anni con possibilità di rinnovo.

Nei giorni scorsi la commissione comunale ha concluso le proprie valutazioni e ha selezionato, tra le richieste pervenute a seguito dell’emissione dell’avviso pubblico, dieci associazioni: Cocea coop sociale onlus, Papà separati Liguria, Società dei concerti, Aidea La Spezia solidarietà, Associazione nazionale Carabinieri, Associazione astrofili spezzini, Associazione casa delle donne, Associazione Betania amici del Sermig, La nave di carta aps, Asd Basket giovani Claudio Papini Uisp La Spezia.

