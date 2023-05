Nuoto/ Traversata di Chiavari, appuntamento il 18 giugno

Dall’ufficio stampa della Chiavari Nuoto

Ritorna dopo un lungo stop la famosa “Traversata di Chiavari”. La 42ª edizione prenderà il via domenica 18 giugno. La gara su lunghezza di 1 miglio marino (1850 metri) è inserita nel circuito FIN del Campionato Italiano di mezzofondo 2023. La partecipazione è riservata esclusivamente agli atleti FIN del settore Agonisti e Master (non sono ammessi atleti non tesserati FIN o appartenenti ad altre federazioni). L’organizzazione dell’evento è curata dalla Chiavari Nuoto SSD a RL, con il patrocinio del Comune di Chiavari e la preziosa collaborazione della Lega Navale sezione di Chiavari. Il ritrovo è fissato per le ore 8.30 presso la base mare Chiavari Nuoto in zona spiaggetta, calata ovest. Riunione tecnica ore 10, partenza ore 10.30. Iscrizioni online entro lunedì 12 giungo, quota d’iscrizione 25 euro.

