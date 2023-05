Nuova diga, Toti sfotte le critiche del Pd: “Non gli piace perché abbiamo sbagliato colore…”

Genova. I dubbi del Pd sulla nuova diga? “Forse manca il parere dell’armocromista, non gli piacerà perché abbiamo sbagliato colore ma possiamo sempre ridipingerla ampliando il dibattito cromatico”. Così il presidente ligure Giovanni Toti, a due giorni dalla cerimonia della posa della prima pietra dell’opera destinata a cambiare le sorti del porto di Genova, replica ai dem che accusano lui, Bucci e Signorini di organizzare “uno show, l’ennesima messa in scena comunicativa“ mentre “mancano ancora i risultati definitivi di importanti indagini geotecniche”.

Al di là del sarcasmo (che riprende il tormentone sull’armocromia scaturito dall’intervista della segretaria del Pd Elly Schlein su Vogue), il governatore attacca poi l’opposizione nel merito: “Mi sembra che le dichiarazioni del Pd abbiano più il sapore della nostalgia che della politica. In questa settimana abbiamo visto una Liguria, dati alla mano, che cresce più della media del Paese, in cui diminuisce la disoccupazione più della media del Paese, è sul podio per fondi stanziati dal Pnrr per ogni cittadino, ha visto numeri del turismo che guidano la crescita del Paese. Credo che il Pd abbia più nostalgia di una Liguria grigia, ferma, spenta, opaca, coerente con la mediocre classe dirigente che ha espresso in questo territorio, rispetto alla possibilità di dare un contributo alla crescita con proposte sensate e costruttive per lo sviluppo della Liguria”.

