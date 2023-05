Peste suina, sindaci e Regione Liguria incontrano il commissario Caputo: avanzata richiesta di deroghe all’ordinanza

Liguria. I comuni liguri sottoposti alle restrizioni per la peste suina africana si sono riuniti questo pomeriggio nella sala Piccardo di Anci Liguria per incontrare il commissario straordinario per l’emergenza Psa Vincenzo Caputo, il vicepresidente della Regione Liguria e l’assessore regionale alla Sanità. Oggi Caputo ha incontrato anche il mondo agricolo: Dall’incontro con il neo-Commissario è emersa” la disponibilità da entrambe le parti di collaborare in maniera congiunta per risolvere la questione nella maniera più rapida e ottimale possibile”.

Al centro dell’incontro, coordinato dal direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai, la richiesta di deroghe all’ordinanza n.2/2023 emanata dal commissario Caputo in riferimento alla zona infetta, che in Liguria coinvolge 78 Comuni delle province di Genova e Savona.

