Polis «Asfalti, messa in sicurezza, turismo. Con Claudio Scajola nuova attenzione agli antichi borghi»

Imperia. Fanno sapere dall‘associazione Polis «Le frazioni, gli “antichi borghi” come preferiamo definirli, sono stati per troppo tempo dimenticati. Siamo fieri che con il sindaco Claudio Scajola ci sia stata una visibile inversione di tendenza. C’è ancora tanto da fare, ma moltissimo è stato messo in cantiere dopo anni di abbandono».

Continua la nota stampa «Ricordiamo oltre 1 milione e mezzo di euro di piano asfalti (ad esempio: Poggi, Sant’Agata, Moltedo, Montegrazie, Coppi Rossi, Torrazza, Piani, ecc..), l’apertura del nuovo parcheggio ad Artallo, la realizzazione del progetto esecutivo del nuovo Ponte di Borgo d’Oneglia, la nuova Bretella di Caramagna, la messa in sicurezza del Sagrato del Santuario di Montegrazie; 6 la messa in sicurezza del Rio Oliveto, il nuovo ponte di Piani; 8 il nuovo Asilo di Piani;9 la riqualificazione e messa in sicurezza di Via Ballestra; 10 la riqualificazione della Piazza di Torrazza; 11 il nuovo parcheggio a Clavi, il recupero, tracciamento e manutenzione di 38 km di sentieri e antiche mulattiere con la creazione del percorso trekking “11 antiche vie”, 13 oltre 13 km di estensione della rete metano. Senza dimenticare la misura, ideata per il Parasio e poi estesa a tutti i borghi, che prevede contributi economici e riduzioni fiscali per chi apre attività negli antichi centri storici. E potremmo andare ancora molto molto avanti. Vogliamo andare avanti insieme al sindaco Scajola, che ha cambiato la città dal centro alle frazioni».

» leggi tutto su www.riviera24.it