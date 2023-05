Ponte Morandi, il dirigente del Cesi: “Il giorno dopo il crollo Donferri ci accusò di aver suggerito maggiori controlli perché volevamo un nuovo appalto”

Genova. Indagini a cadenza “almeno annuale” e non biennale sugli stralli delle pile del Morandi, l’installazione di un sistema dinamico permanente per il monitoraggio degli stralli e verifiche approfondite specifiche sul comportamento ‘asimmetrico’ di due stralli della pila 10, visto che uno strallo vibrava in modo più elastico, l’altro in maniera più rigida. Sono i tre suggerimenti che l’istituto Cesi (istituto ingegneristico di monitoraggio, quasi una ‘in house’ di Enel e Terna) diede nel 2016 ad Autostrade per l’Italia nel rapporto conclusivo del contratto che la società di consulenza aveva stipulato con Aspi. Lo ha spiegato in aula Domenico Andreis, all’epoca direttore divisione ingegneria e ambiente (Ispes) di Cesi.

In particolare il sistema di monitoraggio, ha spiegato Andreis alla domanda del pm “sarebbe costato circa 200 mila euro più la manutenzione annuale e il sistema si sarebbe potuto installare in tre mesi”.

