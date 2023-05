Recco: il Camatti giudicato il miglior amaro del mondo 2023

Dall’ufficio stampa dell’Amaro Camatti (marchio di origine recchese)

Amaro Camatti è stato incoronato come Miglior Amaro del mondo dal World Liqueur Awards, una delle principali competizioni di riferimento per i professionisti del settore Spirits e Mixology a livello mondiale.

Quest’anno infatti l’amaro genovese per eccellenza ha conquistato la giuria agli assaggi, arrivando primo nella categoria degli herbal italiani, per poi raggiungere il podio più alto a livello mondiale. Amaro Camatti ha così ottenuto tre premi: Migliore Liquore alle Erbe d’Italia (Best Italian HERBAL), Migliore Amaro Italiano del Mondo (World’s Best Bitter) e la medaglia d’oro (GOLD) tra gli amari italiani.

» leggi tutto su www.levantenews.it