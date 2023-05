Sanremo, Marcello Flores alla rassegna del Cassini “Interviste in Villa. Uno sguardo sul mondo: voci e riflessioni per comprendere l’attualità”

Sanremo. Prosegue al Liceo G.D. Cassini di Sanremo la rassegna “Interviste in Villa. Uno sguardo sul mondo: voci e riflessioni per comprendere l’attualità”.

Giovedì 4 maggio, alle ore 16.00, nell’aula magna di Villa Magnolie del Liceo G.D. Cassini si terrà l’ incontro con lo storico Marcello Flores.

Nato a Padova nel 1945 e laureatosi in Storia moderna, ha insegnato Storia comparata e Storia dei diritti umani nelle università di Trieste e Siena, dove ha diretto il Master europeo in Human Rights e Genocide Studies. Ha compiuto soggiorni di studio e periodi di insegnamento a Berkeley, Cambridge, Parigi, Mosca, Varsavia, dove è stato per due anni addetto culturale presso l’ambasciata d’Italia.

