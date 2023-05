Torre Embriaci passa al Comune, sì del consiglio comunale ma resta l’incognita sui costi di ristrutturazione

Genova. Il consiglio comunale di Genova ha votato la delibera di giunta che stabilisce che la Torre degli Embriaci, edificio del centro storico che risale al XII secolo, entrerà nel patrimonio della civica amministrazione. Con la delibera, su proposta dell’assessore al patrimonio Francesco Maresca, si è approvata l’acquisizione gratuita dell’immobile, in piazza Embriaci 5. Il documento è stato votato con il sì della maggioranza e del consigliere Crucioli (Uniti per la Costituzione) ma con l’astensione del resto dell’opposizione.

Insieme alla delibera è stato approvato anche un emendamento proposto dal consigliere Pd Alberto Pandolfo che chiede l’impegno ad aprire la torre al pubblico già nel 2024, anno in cui a Genova si svolgerà un grande evento in stile Rolli Days ma a tema medievale. Non sono passati, invece, i documenti proposti dal capogruppo Dem Simone D’Angelo che hanno sottolineato alcune lacune, nella delibera, in merito ai costi dell’operazione.

