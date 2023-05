Una sciarpa della Samp bruciata e insulti, ancora un atto vandalico al “molo dell’amicizia” dedicato a Vialli

Genova. Se nelle passate settimane il “movente” poteva essere messo in dubbio, questa volta è proprio difficile non pensare al gesto di tifosi. Una sciarpa della Sampdoria bruciata e abbandonata sul molo, scritte con insulti e il 9 della maglia di Gianluca Vialli trasformato con lo spray in una B. Per l’ennesima volta, nel giro di pochi giorni, il “molo dell’amicizia” a Quinto, nel levante genovese, è stato deturpato da atti vandalici.

Il molo dove “Luca Vialli e Bobby Gol” – Vialli e Mancini, campioni e amici – si incontravano, da qualche mese, è stato trasformato in una sorta di memoriale dedicato al bomber scomparso il 6 gennaio scorso. Sciarpe e magliette, nastri e colori blucerchiati, lucchetti e messaggi dedicati al giocatore e all’uomo.

» leggi tutto su www.genova24.it