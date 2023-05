Vallecrosia. Un applauso con standing ovation ha chiuso il concerto corale in onore di Erio Tripodi, che ieri pomeriggio ha registrato il “tutto esaurito” nella chiesa di San Rocco, a Vallecrosia.

Grande successo per la prima delle due giornate dedicate allo chansonnier, collezionista e ristoratore che ha creato il Tempio della Musica, conosciuto in tutto il mondo, e che tanto ha fatto per la sua città adottiva, che lo ricorda con affetto.

