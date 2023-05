Ventimiglia Progressista pensa ai giovani: i progetti di Luca Donzelli tra studio, lavoro e socialità

Ventimiglia. «Ho deciso d’intraprendere il percorso politico con Ventimiglia Progressista per provare a trasmettere un messaggio politico di sinistra che non sia un compromesso al ribasso e un’edulcorazione dei valori che, con sempre maggiore superficialità e noncuranza vengono compromessi per questioni di mero tornaconto e calcolo elettorale e di potere».

A dichiararlo è Luca Donzelli, candidato alla carica di consigliere comunale nella lista “Ventimiglia Progressista” che sostiene la candidatura a sindaco di Ventimiglia dell’avvocato Maria Spinosi, nella corsa elettorale di maggio.

