Vittorio Sgarbi a Sarzana:“Città merita grande attenzione, soprattutto per l’integrità di palazzi e monumenti”

Ultimo Consiglio comunale con sorpresa oggi a Sarzana dove, fra il pubblico, si è presentato il Sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. Il noto critico d’arte, legatissimo alla città, è apparso in sala consiliare dove si stava svolgendo l’ultima seduta prima delle elezioni che si è inevitabilmente interrotta per alcuni minuti. Il presidente dell’assemblea cittadina ha infatti ringraziato per la visita Sgarbi che ha ricevuto anche il saluto del sindaco e un applauso spontaneo da parte dei consiglieri. Dopo aver visitato la mostra di Picasso alla Fortezza Firmafede, e lasciata proseguire la seduta consiliare, Sgarbi ha poi sottolineato: “Oggi non sono passato per la campagna elettorale ma credo che il sindaco che vincerà le elezioni sarà in grado di tenere alta la bandiera di questa città d’arte non sufficientemente conosciuta come tale. L’anno scorso, dopo tanto tempo, mi ha colpito anche la Mostra dell’Antiquariato dove, con Caleo Sindaco, avevo comprato un dipinto di Guttuso del 1938. Nell’ultima edizione mi hanno colpito alcuni bei quadri, molto superiori a quelli che solitamente si vedono in queste manifestazioni”. Sostenendo poi la candidatura di Sarzana a Capitale della cultura, Sgarbi ha aggiunto: “Le attività culturali sono cresciute e la città merita grande attenzione, soprattutto per l’integrità dei suoi palazzi e dei suoi monumenti. Occorrerà che il Ministero lavori con l’Amministrazione per rendere più visibili molte cose che sono di proprietà del Museo Diocesano o del Comune”. Dopo aver ricordato la figura dell’amico Colombani come “riferimento” e “artista gotico del nostro tempo”, il sottosegretario ha concluso: “La città ha dei segnali di vitalità che possono essere sicuramente potenziati al di là di mostre popolari come quelle di Bansky o Picasso. L’aristocrazia di Sarzana e il suo rapporto con la cultura ligure e la figura di Domenico Fiasella, meriterebbero qui una grande mostra visto che viene definito “Il Sarzana”. Ma avremo modo di parlarne”.

L’articolo Vittorio Sgarbi a Sarzana:“Città merita grande attenzione, soprattutto per l’integrità di palazzi e monumenti” proviene da Citta della Spezia.

