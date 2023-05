Andora, Borgo Castello rinasce: accese le luci e le proiezioni sulla facciata della chiesa

Andora. Luci e proiezioni a Borgo Castello, per annunciare la sua rinascita. Sono i profili dei due innamorati, Andolora e Stefanello, animati in una suggestiva proiezione in video mapping, sulla facciata della chiesa dei Santi Giacomo e Filippo e sulla attigua Torre Nord, a divenire il simbolo della rigenerazione di Borgo Castello. Lo show multimediale, realizzato per essere visibile anche da lontano, narrala leggenda da cui discenderebbe il nome di Andora.

E’ stato acceso questa sera alle 21 in occasione della festa patronale dei Santi Giacomo e Filippo che si celebra proprio nel nucleo più antico del comune, oggetto del un progetto pilota “Ricordare il passato per costruire il futuro” che ha ottenuto un contributo di 20milioni di euro, fondi PNRR, dal Ministero della Cultura. L’installazione è stata pensata come una dotazione permanente a servizio della valorizzazione del sito storico e i contenuti della video proiezione potranno cambiare nel tempo seguendo, spettacolarizzando e promuovendo, ad esempio, natura, eventi o ricorrenze del territorio. A completamento del progetto, è stato installato un sistema di illuminazione visibile da lontano, quale invito al visitatore ad avvicinarsi

