Assunzioni e infermieri, Gratarola risponde a Natale: “Regione e assessorato al lavoro per rinforzare lo Spezzino”

In merito al saldo delle assunzioni di infermieri per la sanità spezzina sollevato da Davide Natale, risponde l’assessorato alla Sanità della Regione Liguria. “Le assunzioni di personale infermieristico dal 1 settembre 2022 al 30 aprile 2023 ammontano a 103 ( 96, dato precedentemente fornito a seguito di interrogazione consiliare del 14.04.2023 ) alle quali si aggiungono 7 unità nei mesi di marzo e aprile 2023 – precisa la nota -. Le cessazioni di personale infermieristico dal 1 settembre 2022 al 30 aprile 2023 ammontano a 57 ( 53, dato precedentemente fornito a seguito di interrogazione consiliare del 14.04.2023) a questi se ne aggiungono 4 nei mesi di marzo e aprile 2023. Dei 36 infermieri in servizio presso ASL 5 con contratto a tempo determinato n. 24 hanno maturato i nuovi requisiti per la stabilizzazione ai sensi della recente legge n. 14 del 24 febbraio 2023 che ha ampliato i requisiti temporali estendendo anche la possibilità di stabilizzazione ai contratti di lavoro flessibili per cui entro il 31.12.2023 verranno assunti a tempo indeterminato”.

“Sono già state attivate le procedure per l’assunzione di n. 32 nuove unità infermieristiche a seguito di avviso di mobilità tra ASL 4 Chiavari e ASL 5 ; il nulla osta per le 32 unità è stato concesso da ASL 4 e siamo in attesa di concordare le date di effettivo trasferimento nei prossimi 2/3 mesi – si legge ancora nella nota -. Sono previste nell’anno 2023/2024 ulteriori assunzioni di infermieri a seguito delle decisioni aziendali di internalizzazione di alcuni servizi attualmente in gestione a cooperative esterne quantificate in circa 30 unità da attingere da scorrimento delle graduatorie vigenti ( mobilità o concorso). In sintesi le assunzioni già effettuate o già programmate nei prossimi mesi sono n. 189 ( 103+24+32+30) a fronte di n. 81 cessazioni ( 57+ 24 cessazioni o stabilizzazioni) con un incremento netto del personale infermieristico di circa 100 unità. Tali previsioni sono state inserite nel Piano triennale del fabbisogno del personale di ASL 5 per il triennio 2023-2025 pubblicato insieme al PIAO ( delibera n. 289 del 30 marzo 2023) che riporta la previsione di n. 90 assunzioni anno 2023 e n. 60 assunzioni anno 2024”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com