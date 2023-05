Asta benefica Stelle nello sport per la Gigi Ghirotti: c’è anche la maglia del Napoli autografata

Genova. Proseguono gli appuntamenti con l’Asta benefica delle Stelle nello Sport su Memorabid a supporto della Fondazione Gigi Ghirotti, da quasi 40 anni impegnata a Genova nell’assistenza socio-sanitaria di persone con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative, a domicilio e in hospice.

Calcio, rugby, sport invernali e tennis in questa speciale sessione di inizio maggio. Alla vigilia della conquista del terzo Scudetto della sua storia, il Napoli partecipa all’Asta con la maglia ufficiale autografata da tutti i protagonisti di una stagione fantastica. C’è anche il grande rugby con la casacca della Nazionale donata dalla Federazione Italiana Rugby con la firma dei giocatori. Genoa e Sampdoria sono nuovamente presenti: scendono in campo le calciatrici rossoblù Giada Abate e Matilde Macera, insieme al giovane Bryan Boci con il pallone da gara di serie B autografato e il difensore blucerchiato Bruno Amione, tutti quanti ospiti di Stelle nello Sport in occasione della charity dinner per la Gigi Ghirotti.

