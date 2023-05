Buoni pasto, l’indagine di Fipe Confcommercio. Sommovigo: “Esercenti spezzini partecipino al sondaggio”

Consip S.p.a ha aggiudicato in via definitiva efficace la gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A.L’aggiudicazione definitiva della gara ConsipBP10 comporterà per gli esercizi convenzionati un risparmio complessivo di circa 150 milioni di euro. Grazie all’intervento promosso a luglio 2021, durante la conversione del D.L. “Aiuti”, è stato introdotto nelle gare pubbliche un tetto massimo del 5% alle commissioniapplicate agli esercenti che consentono ai lavoratori pubblici di utilizzare i propri buoni pasto, a fronte di picchi che, nella gara precedente, arrivavano anche al 21%.

V’è di più, a seguito dell’intervento richiesto da FIPE Confcommercio e dagli altri stakeholders, è stato specificato che le società emettitrici non potranno chiedere il pagamento di ulteriori costi per i “servizi aggiuntivi” (dematerializzazione BP cartacei, installazione/manutenzione dispositivi di lettura ecc.). Inoltre è previsto il POS unico e un calendario dei rimborsi più veloce. Queste novità però non si applicano alle committenze private che valgono circa 2 miliardi di euro, ne consegue la richiesta di pagamento di una serie di voci, arrivando ben oltre il 5%: l’adesione alla rete, la dematerializzazione, l’installazione e la manutenzione del pos, la prefatturazione. Per questo motivo FIPE-Confcommercio invita bar e ristoranti a compilare un modulo d’indagine che permetta di mettere in campo azioni di tutela, affinché anche il mercato privato abbia condizioni più sostenibili. Il modulo è compilabile attraverso il seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/Monitoraggio_Fipe_BP

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com