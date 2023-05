Calcio. Balleri verso l’Albenga? A Finale inizia il toto nomi. De Min: “Ci stiamo già muovendo”

Finale Ligure. Con la retrocessione in Promozione con due giornate d’anticipo, il sodalizio di via Brunenghi ha iniziato le proprie fasi di riflessione per programmare la nuova stagione. Una ripartenza sotto diversi aspetti, tra conferme e probabili addii, che vede nel Finale l’obiettivo di provare un’immediata risalita. Come il presidente Candido Cappa, capita di rado di imbattersi in dichiarazioni di Andrea De Min. Ma questa volta il direttore generale finalese si è voluto pronunciare riguardo a ciò che non è andato bene e a ciò che la società vuole fare in futuro: “Abbiamo più tempo a disposizione e ci stiamo già muovendo”.

L’analisi di una stagione sbagliata e la volontà di ripartire

» leggi tutto su www.ivg.it