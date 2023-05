Dieci aziende savonesi protagoniste a “Tuttofood”: l’agroalimentare motore dell’export italiano

Dalla Liguria sono 47 le aziende che partecipano alla nona edizione di Tuttofood Milano, la più importante fiera italiana dedicata all’ecosistema del food&beverage in programma da lunedì 8 maggio: per il savonese saranno 10 le aziende protagoniste dell’evento al polo fieristico milanese.

Un momento unico non solo per l’incontro fra domanda e offerta, ma anche per la condivisione di conoscenze, soluzioni e buone pratiche, che arriva in un anno record per l’agroalimentare, che ha visto l’export italiano crescere del +17% nel 2022 sul 2021, superando i 61 miliardi di euro in valore. Un settore nel quale anche il territorio savonese e ligure gioca un ruolo primario, considerando il numero e la qualità dei produttori, così come il successo delle eccellenze locali.

