Emergenza maltempo in Emilia Romagna, la protezione civile della Liguria corre in aiuto

Liguria. Ore di massima allerta in Emilia Romagna, che da ieri deve fare i conti con l’emergenza maltempo. Precipitazioni consistenti, infatti, si sono abbattute sulla regione provocando diversi danni e disagi con fiumi esondati, strade allagate, scuole chiuse e centinaia di famiglie evacuate. La protezioni civile della Liguria si è subito mobilitata per accorre in aiuto.

“Stiamo seguendo con attenzione l’emergenza maltempo che sta colpendo in particolare l’Emilia Romagna, dove è stata dichiarata l’allerta rossa – spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Ganpedrone – Due ragazzi della nostra Protezione Civile sono diretti al centro operativo di Bologna per fare il punto della situazione, mentre due squadre d’emergenza sono pronte a partire per dare una mano nelle zone più in difficoltà. Tutta la Liguria è vicina alla popolazione emiliana e ai soccorritori che in queste ore stanno facendo il massimo per contenere i danni e garantire la sicurezza dei cittadini”.

