Genova capitale del Libro dedica una nuova rubrica ai lettori più piccoli

Genova. Genova Capitale italiana del libro non dimentica i giovanissimi lettori, ai quali dedica una nuova rubrica appositamente studiata, che lega le opere degli autori alle suggestioni che queste ci regalano. Un’iniziativa che parte da un’idea nata durante la pandemia, con il lancio di Una settimana con… un format per intrattenere i piccoli lettori con proposte di opere di autori per ragazzi che, grazie all’amore per la lettura, avevano superato momenti d’isolamento o di difficoltà personali.

Ad ogni autore verrà dunque dedicata una vetrina mensile nel portale BI.G.MET e sulle pagine Facebook delle biblioteche genovesi.

