La lista “Amo Laigueglia” incontra la Croce Bianca: “Massimo supporto per riaprire la sede laiguegliese”

Laigueglia. “Aver perso l’opportunità di avere nel nostro borgo la sede della Croce Bianca non è una bella cosa ed indubbiamente una tranquillità per i nostri cittadini e per i turisti tornare ad averla”. Con questi presupposti questa mattina il candidato sindaco di “Amo Laigueglia” Giorgio Manfredi ha incontrato la presidente della Croce Bianca “Gino Montesi” di Alassio Alda Naso.

Al centro dell’incontro la proposta che il gruppo vuole avanzare se dovesse amministrare il Comune di Laigueglia: concedere un supporto economico al progetto, mettere a disposizione gli attuali locali, le utenze e quanto necessario affinché si possa tornare ad avere un presidio stabile.

