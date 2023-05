Lo Spiderman savonese Mattia Villardita tra gli ospiti di “Dreamers”: è tra i 16 liguri che ispirano le nuove generazioni

Liguria. C’è anche Mattia Villardita, lo “Spiderman savonese” che allieta con il suo costume da Uomo Ragno le giornate dei bambini ricoverati in ospedale, tra gli ospiti di “Dreamers”, l’evento organizzato da Regione Liguria e Orientamenti On Air alla “Claque” del Teatro della Tosse di Genova. Sedici giovani ospiti racconteranno la propria esperienza nei rispettivi settori, dallo spettacolo fino all’impresa passando per la ricerca scientifica.

Il talk, informale e aperto al pubblico, racconta le storie di alcuni “sognatori” liguri con una divertente intervista collettiva, andando a toccare tutti gli ambiti di queste esperienze. “Dream” è infatti il tema dell’edizione 2023 di Orientamenti, il festival dell’orientamento e della formazione, quest’anno dedicato al sogno e all’importanza di seguire con tenacia i propri obiettivi, trasformandoli prima in progetti e poi in realtà.

» leggi tutto su www.ivg.it