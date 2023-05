Marassi, rispunta l’antico progetto: “Spostare il carcere a Forte Ratti e riqualificare l’area dello stadio”

Genova. Demolire il carcere di Marassi, ricostruirlo all’ex cava Italcementi sulle alture di Quezzi e riqualificare completamente i dintorni dello stadio Luigi Ferraris, offrendo nuovi spazi al quartiere e una valvola di sfogo all’impianto sportivo che ospiterà alcune partite degli Europei di calcio nel 2032, se l’Italia verrà designata. A riportare in auge l’idea è il suo autore, il geometra Bruno Milanaccio, che, dopo la notizia della proposta avanzata dal gruppo Vitali per l’area ai piedi del forte Ratti, ha contattato Genova24 per riaprire il dibattito su una soluzione alternativa che risale addirittura a trent’anni fa, quando il sindaco era Adriano Sansa e la città era attraversata da trasformazioni urbanistiche epocali.

“Lo studio – racconta Milanaccio, trapiantato a Genova da Torino, con esperienza pluriennale proprio nella costruzione di istituti penitenziari – ha preso le mosse nei primi anni Novanta quando il ministero della Giustizia, con forte determinazione, cercò di sostituire il fatiscente carcere di Marassi con uno più funzionale in altro luogo indicato dal Comune di Genova. Ma la mancata indicazione di un’area idonea da parte del Comune, oltre alla perdita del finanziamento di 80 miliardi di lire, costrinse il ministero a ripiegare sulla ristrutturazione della vecchia struttura terminata alle soglie del 2000″.

» leggi tutto su www.genova24.it