Megattera nel Mar Ligure: ecco come comportarsi

Dalla Direzione marittima ligure – Capitaneria di Porto di Genova

Da diversi giorni un giovane esemplare di Megattera, di lunghezza stimata di circa 8 metri, è presente nelle acque del ponente ligure tra Savona e Genova. Trattasi di una specie accidentale per il Mediterraneo, non presente regolarmente nelle nostre acque a differenza della balenottera comune.

Questa specie è famosa per effettuare salti spettacolari al di fuori dell’acqua, spesso interpretabili come elementi di comunicazione durante interazioni sociali e nel periodo del corteggiamento e riproduzione.

Tra i comportamenti dell’esemplare rilevati in questi giorni, si segnala in particolare lo sbattere della coda sull’acqua che potrebbe essere invece interpretato come sintomo di stress causato da azioni di disturbo di tipo antropico.

