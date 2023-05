“No Skymetro, sì tram”, in Valbisagno ecco gli striscioni. Progetto avanti con molti nodi da sciogliere

Genova. “No Skymetro, sì tram”. È il messaggio sugli striscioni che sono apparsi da qualche giorno sulle facciate dei palazzi in Bassa Valbisagno, nelle zone interessate dal passaggio della metropolitana sopraelevata, finanziata dal Governo con 398 milioni, che collegherà Brignole a Molassana con sei stazioni intermedie. Un’azione di protesta, incoraggiata dal comitato che si oppone all’opera, che prelude alla manifestazione del 12 maggio in piazza Romagnosi. Nel frattempo va avanti la progettazione definitiva, affidata a Systra Sotecni-Italferr-Architecna, un lavoro lungo e complesso che potrebbe nascondere più insidie del previsto.

“La partecipazione si fa anche usando gli spazi pubblici, o meglio, in questo caso, gli spazi privati che danno sul pubblico, per far circolare idee, intenzioni, contrarietà, desideri – scrivono gli attivisti del comitato Opposizione Skymetro – Valbisagno Sostenibile -. Chi vuole, insomma, si faccia uno striscione, per promuovere i temi del comitato o quelli che vuole. Almeno i panorami sono cosa di tutti e in città sono cosa condivisa”.

