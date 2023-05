Pomeriggio di sensibilizzazione all’Oasi del Nervia con i sindaci di Vallecrosia e Bordighera

Camporosso Mare. «Questo è un simbolo di come questa zona abbia trattato l’ambiente in tutti questi anni e di come stia continuando a trattarlo, servirebbe un po meno politica un po’ più di tecnica in queste cose. Quello che volevamo proporvi è una sorta di sodalizio e di alleanza con tutti i Comuni e la Provincia in modo da riuscire a fare veramente dell’ambiente un qualcosa che possa essere vantaggioso per tutti noi». Così il volontario dell’Oasi del Nervia Andrea Floris ha aperto il pomeriggio di sensibilizzazione nei pressi dell’area protetta alla presenza del sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, del sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito e del consigliere di minoranza di Camporosso Maurizio Morabito.

I lavori programmati di Ireti per la creazione di un bypass all’acquedotto, necessario nel caso di malfunzionamento o di carenza per la siccità, sono stati il tema centrale dell’incontro: «Dopo due anni in cui stiamo facendo martellamento sui social, spieghiamo alle persone che non possono entrare nell’Oasi cosa succede adesso? Che ci si entra con le ruspe – ha affermato – . Questo è un intervento assolutamente primario e necessario, ma estremamente invasivo. Le cose andrebbero fatte nella maniera corretta perché i lavori si potrebbero fare dal lato strada con successiva asfaltatura. É un discorso non soltanto di metodo, ma anche di senso; se noi facciamo una conduttura qua dentro, ogni volta che ci sarà la necessità le ruspe avranno il via libera per poter entrare. Oggi siamo qui per chiedervi una collaborazione su questo intervento e su tutti quelli che vengono fatti sull’ambiente in zona», ha affermato rivolgendosi ai sindaci del comprensorio.

