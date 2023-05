Portico Laurina: via i tamponamenti, torna il diritto di pubblico passo

Torna il pubblico passo nel Portico laurina, a Sarzana, in Piazza San Giorgio; oggi la sottoscrizione da parte di amministrazione comunale e Laurina srl del relativo accordo, la cui bozza era stata varata nelle scorse settimane dalla giunta Ponzanelli. L’intesa prevede che la parte privata, ferma restando la proprietà privata del passaggio e il suo utilizzo a servizio delle attività a cui il portico è antistante, dichiara di riconoscere l’esistenza di un diritto pubblico di passo sotto il portico così come consolidatasi negli anni; pubblico passo interrottosi quando lo scorso anno il portico era stato chiuso dalla società con un tamponamento vetrato, soluzione, si spiega l’accordo firmato oggi, “finalizzata ad un miglior utilizzo commerciale del portico”. Ma in virtù dell’accordo il tamponamento, adesso – l’intervento è atteso in questi giorni -, verrà rimosso; e l’intesa prevede altresì l’eliminazione delle barriere architettoniche, finalizzata alla piena fruizione del passaggio. Dal canto suo, Palazzo civico, si legge ancora nell’accordo, riconosce alla Laurina srl “il risalente diritto della proprietà di collocazione su detta area di porticato di arredo funzionale alle attività commerciali (senza ostruire il passaggi0 pedonale), con esclusione dell’applicazione del Canone unico”. L’intesa sottoscritta nella giornata odierna sancisce altresì la chiusura del contenzioso aperto tra le parti, avviato dall’amministrazione comunale nell’estate 2022 per il riconoscimento del pubblico uso del porticato.

