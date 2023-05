Quali sono i segni delle onicomicosi? Il podologo può aiutarti.

Sanremo. Durante l’inverno abbiamo trascurato le nostre unghie, abbiamo dimenticato che vanno sempre attenzionate, d’improvviso arriva l’estate e dobbiamo scoprire i nostri piedi e capita sovente che ci si accorge di un cambiamento della colorazione dell’unghia. Subito ricorriamo a dei rimedi casalinghi o ci facciamo condizionare dalle pubblicità che consigliano prodotti per combattere l’onicomicosi, spesso non idonei al nostro caso. Per fare chiarezza su questa fastidiosa patologia, ne abbiamo parlato con il podologo di Sanremo, dottoressa Marika Manera.

«L’ispessimento, la superficie frastagliata dell’unghia, la comparsa di macchie scure sulla lamina ungueale sono tra i segni più comuni visibili in un’unghia affetta da micosi, detta onicomicosi. Questi segni, però, si possono confondere con altre alterazioni delle unghie, ad esempio quelle di origine meccanica. Una diagnosi differenziale corretta è alla base di un risultato positivo. Inquadrando quali sono le cause e non facendo “auto-diagnosi” del problema si è sicuri evitare perdite di tempo nella guarigione da queste fastidiose infezioni.

» leggi tutto su www.riviera24.it