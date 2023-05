Sampdoria, Stankovic: “Accettiamo le scuse del Torino”. Sul gesto iniziale: “Siamo un blocco unico coi tifosi”

Genova. “Accettiamo le scuse perché si può sbagliare, forse Pellegri non si renderà conto oggi magari, né domani, che questo non era il momento e il posto di fare ciò che ha fatto per le difficoltà. Andrei avanti, però”. Dejan Stankovic spegne le polemiche e commenta con un sorriso che dice tutto le parole di Juric sul contatto tra i due avvenuto lontano dalle telecamere e visto soltanto da chi era allo stadio.

Stankovic invece si sofferma sul gesto iniziale della squadra, che ha sposato la battaglia dei tifosi posando sotto lo striscione ‘Giù le mani dalla Sampdoria’: “Avete visto tutti, loro ci hanno sostenuti dal primo momento. Voi − dice rivolto ai giornalisti − sapete meglio di me la situazione, io mi sono commosso, eravamo insieme ed era un momento di lanciare un segnale pacificamente, non abbiamo fatto niente di sbagliato e non voglio giudicare, siamo un blocco unico, la tifoseria insieme ai giocatori, a tutto lo staff. Sapete bene in quale situazione siamo, si deve andare avanti a finire il lavoro”.

