Sampierdarena, avanti con i cantieri per il rilancio: a giugno la nuova strada tra Brin e il Campasso

Genova. Il Comune di Genova ha fatto il punto, in una conferenza stampa cui hanno presso parte anche il municipio Centro Ovest e lo studio Renzo Piano Building Workshop, sui cantieri degli interventi di rilancio della delegazione di Sampierdarena.

Sono in fase di esecuzione quattro maxi cantieri (ex parco ferroviario del Campasso, mercato ovoavicolo, ludoteca Parco del Ponte e Memoriale Parco del Ponte), oltre agli interventi per il rifacimento della copertura del centro civico Buranello (750.000 euro) e per il nuovo impianto antincendio nella scuola elementare Firpo (120.000 euro) su un totale di 36 lavori programmati e già finanziati con varie fonti di finanziamento per 140 milioni di euro (Pnr-Pui Sampierdarena, Por Bando rigenerazione urbana 2021, Pnc Progetto Forti, Porr Progetto inclusione, Pnrr DM 05.08.2020 messa in sicurezza medie opere, Prrr L 160/2019 art 1 DM 11/11/2020 piccole opere), a cui vanno aggiunti i progetti del settore Mobilità sugli Assi di Forza e sullo sviluppo della rete delle piste ciclabili urbane e metropolitane (per un totale di 475 milioni di euro sul territorio comunale).

