Savona, rinasce il Museo Archeologico: “Boom di visitatori, attività e promozione”

Savona. “E’ un boom quello del Museo che ha sede sul Priamàr, non solo di visitatori, ma anche di promozione e di attività“. E’ il bilancio del Museo Archeologico di Savona. La struttura museale è gestita, per conto del Comune di Savona, dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri (così come gli altri musei della Liguria di Ponente, da Finale a Ventimiglia) ed è rimasta per cinque anni (dal 2016 al 2021) aperta solo grazie ai volontari, senza alcun contributo pubblico.

“Già dall’anno scorso – spiegano dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri -, quando il Museo è stato riaffidato dal Comune all’Istituto che lo ha creato e implementato grazie alle ricerche archeologiche, si era osservato un trend molto positivo, ma i primi mesi di quest’anno hanno già visto triplicare i risultati precedenti. Come si è arrivati a questo? Innanzitutto con l‘apertura della struttura sei giorni su sette, con personale specializzato in grado di interfacciarsi con competenza con un pubblico italiano e straniero”.

