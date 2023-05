Semifinali scudetto: la Pro Recco regola il Telimar 18-9

Recco. La Pro Recco vince gara 1 della semifinale scudetto: contro il Telimar i campioni d’Italia si impongono per 18-9. Dopo un primo tempo equilibrato, i biancocelesti cambiano marcia nel secondo tempo con un break di 4 a 0 in quattro minuti e mezzo che indirizza il match. Triplette per Zalanki e Hallock.

Senza Aicardi, non al meglio, mister Sukno affianca Iocchi Gratta ad Hallock nella lotta ai due metri. È proprio l’ex Savona a portare in vantaggio i biancocelesti con un gol da centroboa consumato dopo appena 42 secondi di gioco. I siciliani pareggiano subito con Lo Cascio in superiorità, rapido a ribattere in rete una respinta di Del Lungo, ma la Pro Recco mette di nuovo la freccia: il rigore di Younger, conquistato da Hallock, e l’incrocio pescato da Presciutti da posizione 3, valgono il 3-1. Risultato che cambia dopo poco perché Hooper accorcia, ma un contro fallo a metà tempo spalanca la porta a Velotto (4-2). Hallock porta sul +3 i campioni d’Italia a due minuti dalla sirena, rete che non affossa il Telimar, capace di avvicinare i biancocelesti con Giorgetti in doppia superiorità e Lo Dico in controfuga, chiudendo così il tempo sul 5-4.

