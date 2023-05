Sospetta intossicazione da monossido su pullman di studenti in gita, malore per cinque bambini

Genova. Erano venuti a Genova per visitare l’Acquario in gita scolastica, una bella giornata finita però con una brutta avventura per gli studenti di una scuola elementare da fuori città.

Cinque bambini sono stati soccorsi con sintomi lievi, mal di testa, nausea, vertigini, per quella che inizialmente era sembrata un’intossicazione da monossido di carbonio. I bimbi, insieme a una sessantina di compagni e alle insegnanti, si trovavano a bordo di un pullman che, per precauzione, ha fermato la sua corsa prima dell’ingresso in autostrada, al casello di Genova Ovest.

