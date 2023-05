Traffico internazionale di droga, in Liguria Pietro Fotia dirigeva usando una chat criptata

Savona. Quattro arrestati sono accusati di aver fatto parte di una associazione per delinquere, diretta da Pietro Fotia e Rocco Morabito, operativa anche in Liguria e finalizzata all’importazione dal Sud America e dalla Spagna, all’acquisto, trasporto, commercio, cessione, vendita e illecita detenzione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina.

È quanto emerge dalle indagini dei carabinieri del ros e della Direzione Investigativa Antimafia sull’operazione che ha portato a 15 arresti per traffico internazionale di stupefacenti (oltre un centinaio le persone in arresto in tutta Europa).

