Truffatore arrestato in flagranza, ferito un agente della Mobile

Con un’operazione lampo quella la Squadra mobile della Questura spezzina ha arrestato in flagranza di reato un uomo responsabile, in concorso con una persona ancora da identificare, dei reati di truffa aggravata e resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. I fatti: ieri, martedì 2 maggio, un anziano ha contattato il numero di emergenza 112 segnalando di avere ancora in corso una telefonata con un ignoto interlocutore il quale, presentatosi come il nipote, riferiva che la propria madre, ossia la figlia dell’anziano, era stata arrestata dalla Polizia per aver causato un grave incidente stradale. In particolare il sedicente nipote, infarcendo il racconto con particolari impressionanti, cercava di far credere all’anziana vittima che la figlia avesse investito una donna incinta, che rischiava di perdere il bambino; una tecnica questa già più volte utilizzata per perpetrare analoghe truffe e ampiamente descritta sugli organi di informazione. L’anziano, che aveva letto queste notizie, insospettito, con l’ausilio di un familiare come detto ha subito allertato il numero unico di emergenza, permettendo così a personale della Squadra mobile di intervenire tempestivamente e di assistere alle fasi finali della telefonata, prodromica alla consegna di soldi e valori.

Durante la conversazione telefonica il finto nipote ha cercato di rafforzare nell’anziano il convincimento che con l’immediato pagamento di un indennizzo avrebbe preservato la figlia da più gravi conseguenze giudiziarie e, così facendo, lo ha invitato a pagare una cauzione riponendo soldi e preziosi all’interno di un sacchetto che avrebbe dovuto consegnare ad un fantomatico impiegato di una banca che si sarebbe recato a domicilio. Al termine della conversazione, l’anziano, che alla presenza degli investigatori aveva assecondato il sedicente nipote, secondo le istruzioni ricevute dallo stesso ha incontrato una persona sopraggiunta sotto casa, nel Quartiere umbertino. L’uomo, vestito in modo distinto, con il volto travisato da una mascherina chirurgica, occhiali e cappello, si è fatto passare per l’incaricato della banca, ricevendo all’interno dell’androne del palazzo il pacchetto contenente i monili richiesti per telefono dal complice. Immediato l’intervento di personale della Mobile, appostato sul pianerottolo delle scale e fuori dal palazzo, che ha fermato il truffatore, restituendo subito dopo i preziosi all’anziano.

L’uomo, un cittadino polacco 30enne incensurato, per sottrarsi all’arresto ha tentato di fuggire dal portone del palazzo, divincolandosi e opponendo una resistenza attiva nei confronti degli investigatori, ma è stato bloccato e tratto in arresto.

Durante le concitate fasi dell’arresto un agente della Squadra mobile ha urtato il vetro del portone dello stabile, che è andato in frantumi, procurandosi una ferita da taglio poi suturato con 15 punti al pronto soccorso.

Sono tuttora in corso indagini finalizzate ad identificare il complice telefonista, nonché a verificare se la persona arrestata abbia consumato altri analoghi reati in questa provincia e in quelle confinanti.

La posizione dell’arrestato, al quale viene contestato il reato di truffa aggravata in concorso nonché resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è ora al vaglio del sostituto Procuratore della Repubblica Elisa Loris; successivamente il Giudice per le indagini preliminari di turno opererà una puntuale analisi delle condotte e responsabilità dell’indagato.

