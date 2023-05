Tutto il Nord Ovest a Genova per chiedere la zona logistica semplificata. Rixi: “È ferma al ministero di Fitto”

Genova. A Villa Lo Zerbino c’erano tutti e tre – Toti, Fontana e Cirio – per chiedere a gran voce di sbloccare la riforma delle zone logistiche semplificate e soprattutto nominare il commissario per quella genovese. L’ultimo tassello necessario è un decreto del presidente del Consiglio, un provvedimento che le imprese chiedono ormai da quattro anni (in testa Spediporto) per attirare nuovi investimenti nella zona del porto e del retroporto. Ora, per rafforzare il messaggio, c’è anche il documento congiunto tra Liguria, Lombardia e Piemonte, firmata al termine degli Stati generali della logistica del Nord Ovest alla vigilia della posa della prima pietra della nuova diga del porto.

“La zona logistica semplificata è ferma al ministero di Fitto e abbiamo chiesto più volte che si possa sbloccare questa situazione. In questo Paese paradossalmente è più facile avere soldi che nuove semplificazioni – ha detto il viceministro Edoardo Rixi -. Speriamo che nei prossimi mesi, come siamo riusciti a inserire nel decreto Lavoro una serie di strumenti per dare deroghe sugli imbarchi dei traghetti nel periodo estivo e per distribuire 300 milioni all’autotrasporto, riusciremo a portare a casa a breve la Zona logistica semplificata” che è “fondamentale per ridare energia a tutta la logistica, soprattutto del Centro Nord, che non può usare lo strumento della Zes, riservato a livello europeo solo alle regioni del Sud Italia. Per noi – ha concluso – è fondamentale che anche le regioni del Nord abbiano la possibilità di regole semplificate per potersi sviluppare”.

