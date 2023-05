Ventimiglia, Di Muro replica alla Panetta: «C’è chi cambia bandiera e si improvvisa civico, io resto di centrodestra»

Ventimiglia. «Leggo, dalle cronache, che qualcuno mi accuserebbe – con toni scandalistici – di avere un filo diretto con Regione e Governo e di ostentarlo oltremodo. Ho lavorato 8 anni in Regione Liguria, ho fatto per quasi 5 anni il Parlamentare, tuttora ho un rapporto con il Governo nazionale. È un fatto, è la mia storia e – anche se qualcuno ne avrebbe ben piacere – non si cancella e non ho intenzione di nasconderla».

A dirlo, in risposta alla lettera aperta, inviata al premier Giorgia Meloni e ad altre istituzioni, dal candidato sindaco di Federazione Civica e Ventimiglia nel Cuore Tiziana Panetta, è il candidato del centrodestra Flavio Di Muro che risponde così alle dichiarazioni di chi lo accusa di aver a più riprese sostenuto che, se eletto, avrebbe avuto maggiori agevolazioni rispetto agli avversari, stante la sua appartenenza politica.

