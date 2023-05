Ventimiglia, donna sfrattata a 80 anni. Parla l’avvocato degli affittuari: «Offerte altre soluzioni, ora situazione ingestibile»

Ventimiglia. «L’ordinanza di sfratto nei confronti della signora Paola Tiezzi è dell’ottobre del 2016. I proprietari dell’appartamento, miei assistiti, l’hanno però sospesa per circa due anni quando hanno saputo che la signora si era gravemente ammalata. Poi, durante la pandemia da Covid-19, l’hanno sospesa nuovamente, dando alla signora la possibilità di restare in casa per altri due anni».

A parlare, a nome degli affittuari della donna di 80 anni che martedì 9 maggio dovrà lasciare l’appartamento da lei occupato in via Cavour, in virtù dell’esecuzione di uno sfratto esecutivo, è l’avvocato Pio Guido Felici.

