Ventimiglia, Tiziana Panetta scrive al premier Meloni: «Istituzioni aiutano solo sindaci tesserati?»

Ventimiglia. «Le istituzioni aiutano solo i sindaci appoggiati dai partiti politici di centro destra oppure vi è, come sostengo, pari trattamento per tutti i sindaci eletti dai cittadini, anche per quelli Civici al 100%?». Lo scrive nero su bianco, l’avvocato Tiziana Panetta, candidata sindaco delle due liste Federazione Civica e Ventimiglia nel Cuore, che dopo le dichiarazioni del suo avversario Flavio Di Muro (sostenuto dal centrodestra) ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al senatore Gianni Berrino, al presidente della giunta regionale Giovanni Toti, agli assessori regionali e ai consiglieri regionali eletti in provincia di Imperia.

«La lettera nasce anche come provocazione – dichiara Tiziana Panetta – A seguito delle affermazioni del candidato sindaco del centrodestra Flavio Di Muro che in più occasioni, anche pubbliche, ha sempre sostenuto che, se eletto, avrebbe avuto maggiori agevolazioni rispetto all’avversaria Civica, stante la sua appartenenza politica. Sono affermazioni assurde che non vogliamo più sentire».

» leggi tutto su www.riviera24.it