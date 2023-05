A “Su il Sipario” arriva Series, spettacolo d’improvvisazione teatrale

Continuano gli appuntamenti con “Su il Sipario!”, la rassegna teatrale organizzata dal Comune di Santo Stefano in collaborazione con Gennaro Giobbe e la Compagnia La Corte, in onore di Cesare Orsini, poeta ponzanese del ‘500. Series è la nuova rincorsa teatrale dell’ultima tendenza moderna della narrazione: “Le Serie TV”. La compagnia Mirpò, attraverso l’improvvisazione teatrale, costruirà e metterà in scena “in diretta” una serie televisiva di sette puntate.

Tra una puntata e l’altra il pubblico presente parteciperà alla costruzione della storia indicando il genere (scegliendo tra Fantasy, Storica, Fantascienza e Commedia) il titolo, i colpi di scena e altre indicazioni che gli attori utilizzeranno per la costruzione della storia. Sul piano tecnico gli attori saranno autori (insieme al pubblico) seguendo i principi del “Viaggio dell’eroe” dello sceneggiatore Christopher Vogler e basato sugli studi dello storico junghiano Joseph Campbell. Lo spettacolo è completamente improvvisato, gli attori non hanno un testo, non hanno un canovaccio, non dispongono nemmeno di oggetti scenici e nonostante questo costruiranno una storia unica, fruibile, con protagonisti, comprimari, comparse, effetti speciali e istallazioni complesse e articolate. Questo sarà possibile per il grande lavoro tecnico di anni che c’è dietro ogni attore, che si è preparato sui linguaggi, gli stili e sul costruire un personaggio in pochi secondi fino a sentire e guidare il ritmo di ogni scena.

