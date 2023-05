Amministrative, Polis: «Con Scajola un cantiere in ogni angolo della città. Per anni non è stato fatto nulla a Imperia»

Imperia. «Per molti anni a Imperia non è stato fatto nulla. Con l’amministrazione del sindaco Claudio Scajola sono state molteplici le opere realizzate e in corso. Il piano asfalti, atteso da anni, ha già visto molte strade messe in sicurezza, e in questi giorni si sta continuando con la sua programmazione. In totale sono stati oltre 200 mila i metri quadrati asfaltati, 22 ettari.

Non di meno la messa in sicurezza del territorio comunale: il molo lungo di Oneglia diventato “La Passeggiata nel mare”, l’ex Tiro a Volo sulla Passeggiata degli Innamorati diventato l’accesso all’area marina protetta delle Ratteghe e la riqualificata Via Ballestra. Sono alcuni esempi importanti, cosi’ come le numerose frane sistemate, dalla Strada per Moltedo a Stada Colla, al Santuario di Montegrazie a Via Serrati o ancora Via Fanny Roncati Carli.

