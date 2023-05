Arenzano, contro l’Albenga una sconfitta a testa alta. Corradi: “Complimenti a loro, da parte nostra una grande gara”

Arenzano. Domenica pomeriggio, presso l’impianto sportivo “Nazario Gambino”, Arenzano e Albenga si sono sfidate in occasione della trentaduesima giornata del campionato di Eccellenza. A prevalere, potendo così festeggiare un traguardo che mancava da 33 anni, sono stati i bianconeri guidati da Pietro Buttu, compagine riuscita dunque a conquistare la promozione in Serie D. I padroni di casa, tuttavia, hanno saputo vendere cara la pelle: gli ospiti sono infatti riusciti a trovare il gol vittoria soltanto in ‘zona Cesarini’.

A commentare la presentazione dei suoi è stato Alberto Corradi, allenatore dell’Arenzano il quale ha esordito complimentandosi con gli avversari: “Complimenti all’Albenga che ha vinto il campionato meritatamente. Dal canto nostro, quest’oggi non abbiamo regalato niente perchè penso che il calcio vada onorato proprio come abbiamo fatto. Il mio amico Buttu ha dimostrato di essere il miglior allenatore della categoria, merita questa promozione”.

» leggi tutto su www.ivg.it