Campagna elettorale con arie dall’Opera, Sabino Lenoci presenta “Vincerò”

Una grande serata di Opera per i sarzanesi, diretta da Sabino Lenoci e organizzata dall’associazione Sarzana Civica. Venerdì 5 maggio 2023, dalle 21.00 al Teatro Impavidi, Sabino Lenoci presenterà “VINCERÒ”. Una serata che offrirà al pubblico tra le più importanti voci a livello nazionale e internazionale: i Tenori Dario Di Vietri, Raffaele Abete, Francesco Tuppo, Giorgi Gelashvili; il Soprano Marta Mari; la Mezzosoprano Laura Verrecchia e, al pianoforte, Dragan Babic.

“Una grande serata di musica che sono orgoglioso di regalare ai sarzanesi – dichiara Sabino Lenoci, candidato in consiglio comunale per Sarzana Civica. – Da anni metto a disposizione dei sarzanesi la mia storia, le mie competenze e soprattutto il mio amore per Sarzana. Non potevo che dare il mio contributo ancora una volta, per amore di Sarzana e di un percorso in cui credo che guarda a valorizzare e promuovere Sarzana sempre più come grande Città di cultura.”

