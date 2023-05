Giornata della sicurezza stradale, gli appuntamenti in provincia

Domani, venerdì 5 maggio, si celebra la Giornata Europea della Sicurezza Stradale. Per l’occasione la Prefettura della Spezia, in collaborazione con il Comune della Spezia e la Polizia Locale, la Polizia Stradale, l’ACI-ufficio territoriale della Spezia e l’Ufficio Scolastico Provinciale, ha organizzato un’iniziativa che si terrà in Piazza Europa dalle 09:30 alle ore 13.00 e vedrà coinvolti gli studenti degli istituti scolastici del territorio.

In programma una serie di attività volte a sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza stradale e a promuovere l’educazione alla “mobilità sicura e consapevole”.

